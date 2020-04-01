Taciz şüphelisi, kendisini eve kilitledi (2)
KONUTTA ADLİ KONTROL KARARIKütahya'da sokakta kadını elle taciz ettiği iddiasıyla kendisini kilitlediği evinde gözaltına alınan Arif V. (64), emniyetteki işlemlerinin ardından maske ve eldivenli olarak adliyeye sevk edildi.
01.04.2020 17:23 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:23
KONUTTA ADLİ KONTROL KARARI
Kütahya'da sokakta kadını elle taciz ettiği iddiasıyla kendisini kilitlediği evinde gözaltına alınan Arif V. (64), emniyetteki işlemlerinin ardından maske ve eldivenli olarak adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Arif V.'ye koronavirüs salgını ve yaşı nedeniyle 'konutunu terk etmeme' adli kontrol kararı verildi.
Arif V.'nin daha önce cinsel taciz suçundan tutuklandığı, geçen yıl aralık ayında tahliye edildiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
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Kaynak: DHA