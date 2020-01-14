Taciz şüphelisi hademenin çalıştığı okulun müdürü hakkında soruşturma izni

14.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:27

KONYA'da, kız öğrencilere tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest kalan hademe Mehmet E.'nin (27) görev yaptığı okulun müdürü Necdet A. hakkında, soruşturma izni verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce görevlendirilen müfettişlerin hazırladığı raporda Necdet A.'nın, mağdurların şikayetlerini ilgili kurumlara iletmediği, okul müdürü olarak yetki ve görevlerini yerine getirmediği, yargılanmasını gerektirecek yeterli delil, bilgi ve belge bulunduğu belirtildi.

Olay, merkez Meram ilçesine bağlı Hacı Şaban Mahallesi'ndeki lisede meydana geldi. Okulda hademe olarak görev yapan, işitme ve konuşma engelli Mehmet E. tarafından fiziki ve sözlü tacize uğradıklarını ileri süren 3 kız öğrenci, durumu önce okul yönetimine ardından ailelerine anlattı. Ailelerin şikayeti üzerine polis, Mehmet E.'yi gözaltına aldı. Okul bahçesinde toplanan veliler ve öğrenciler, taciz olayına tepki gösterdi. Öğrenciler, başka öğrencilerin de tacize uğradığını, korktukları için söyleyemediklerini iddia etti.

Kaynak: DHA