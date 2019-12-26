Taciz şüphelisi 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı

26.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:49

Mersin'de bir ortaokulda, yaşları 12 ila 13 arasında değişen 5 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan özel güvenlik görevlisi, sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'ndeki bir ortaokulda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan M.A.B., okuldaki 5 kız öğrenciye sözle ve elle tacizde bulunduğu iddiasıyla dün gözaltına alındı. Çocukların ailelerinin de şikayetçi olduğu şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece, 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA