12.12.2019 22:31 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:32

Taciz sucundan aranan şüpheli yakalandı

ADIYAMAN'da, taciz sucundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan M.D., polis operasyonu ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taciz sucundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.D.'nin Bahçelievler Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Ekiplerin düzenlediği operasyon ile gözaltına alınan M.D., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

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