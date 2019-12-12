Taciz sucundan aranan şüpheli yakalandı
Taciz sucundan aranan şüpheli yakalandıADIYAMAN'da, taciz sucundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan M.D., polis operasyonu ile yakalandı.
Taciz sucundan aranan şüpheli yakalandı
ADIYAMAN'da, taciz sucundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan M.D., polis operasyonu ile yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taciz sucundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.D.'nin Bahçelievler Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Ekiplerin düzenlediği operasyon ile gözaltına alınan M.D., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.