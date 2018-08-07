Taciz Soruşturmasından Takipsizlik Kararı Çıkan Talat Bulut'un Avukatından İlk Açıklama

Oyuncu Talat Bulut'un başrol oynadığı Yasak Elma dizisinin setinde 'kostüm asistanı' olarak görev yapan Özge Şimşek, Talat Bulut'un 31 Mayıs'ta dizi setinde kendisini taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma başlatan savcılık, Özge Şimşek'in iddialarını incelemeye aldı.Soruşturmada yeterince delil bulunamadığı için 'takipsizlik' kararı verildi. Bulut'un avukatı yaptığı açıklamada "Suçlamanın delilden yoksun ve mesnetsiz iddia olduğu açığa çıkmıştır" dedi.

"ASILSIZ BİR SUÇLAMA ORTAYA ATILARAK HAYSİYET CELLATLIĞI YAPILDI"

Talat Bulut'un avukatı karar sonrası şu açıklamayı yaptı: "Bilindiği üzere müvekkilim Talat Bulut hakkında, Özge Şimşek isimli kişi tarafından bir takım basın yayın organları üzerinden geçtiğimiz Haziran ayının başında taciz edildiği şeklinde tamamıyla iftira mahiyetinde bir karalama kampanyası başlatılmıştır. Anayasaya göre herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahipken, müvekkilim hakkında asılsız bir suçlama ortaya atarak haysiyet cellatlığı yapanlar, bu hakkı kullanmak suretiyle etkin ve hukuki bir soruşturma talebiyle ortaya çıkmak yerine, adliye önlerinde onlarca kamera önünde ömrünü mesleğine adamış bir sanatçının onuruna ve haysiyetine suikast yapmayı tercih etmişlerdir.

"DELİLDEN YOKSUN VE MESNETSİZ İDDİA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Ne ilginçtir ki, basında boy göstermek yerine aslında yapılması gereken ilk adım olan suç duyurusunda bulunma gibi bir adım için ise günlerce beklenmiş ve nihayetinde bir hafta kadar süre geçtikten sonra, 6 Haziran 2018 günü asılsız bir takım suçlamalarla ve üstüne üstelik de yetkili olmayan bir adliyede suç duyurusunda bulunulmuştur. Suçlamalarla ilgili olarak etkin ve hukuki bir soruşturma yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavalığı'nca konu her yönüyle araştırılmış, tarafların ve tanıkların beyanlarına başvurulmuş ve sonuç olarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172.maddesi uyarınca kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği gerekçesiyle dava açılmasına olanak bulunmadığına karar vermiş, bu kararla da müvekkilim Talat Bulut hakkında ortaya atılan suçlamanın delilden yoksun ve mesnetsiz iddia olduğu bir kez daha açığa çıkmıştır."