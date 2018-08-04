Taciz İddiasıyla Halkı Kışkırtan 3 Kişiye Gözaltı

Gaziantep'te Suriye uyruklu Y.M. adlı şahsın, 8 yaşındaki kız çocuğuna yönelik istismar iddiasıyla ilgili halkı sosyal medya üzerinden provoke eden 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Umut Mahallesi'nde Suriye uyruklu Y.M., iddiaya göre 8 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla bir gurup tarafından darp edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valiliği, tahkikat başlatıldığını belirterek, sosyal medya üzerinden halkı kışkırttığı tespit edilen 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gaziantep Valiliği konu ile ilgili, "Şehitkamil ilçemiz Umut Mahallesi'nde bugün Suriye uyruklu şüpheli Y.M. adlı şahsın İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince 'çocuğa yönelik istismar' iddiasıyla gözaltına alınması olayını bahane ederek, sosyal medya yoluyla halkı kışkırtarak toplumu kaos ortamına sürüklemeye çalıştığı tespit edilen 3 şahıs gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valiliği, konuyla ilgili tahkikat başlatıldığını belirterek, "Şehitkamil ilçemiz Umut Mahallesi'nde bugün saat 18.30 sıralarında Suriye uyruklu Y.M. adlı şahsın 8 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik istismar iddiasıyla bir grup vatandaşımızca darp edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince şüpheli Y.M. gözaltına alınarak olaya ilişkin tahkikat başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

(İHA)