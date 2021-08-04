Taciz iddiasıyla gündeme gelen diş hekimine 13 yıl hapis istemi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taciz iddiasıyla gündeme gelen diş hekimine 13 yıl hapis istemi

Taciz iddiasıyla gündeme gelen diş hekimine 13 yıl hapis istemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'de yanında çalışan yabancı uyruklu kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve serbest bırakılan diş hekimi hakkında, "basit cinsel saldırı" ve "mala zarar verme" suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kadıköy'de yanında çalışan yabancı uyruklu kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve serbest bırakılan diş hekimi hakkında, "basit cinsel saldırı" ve "mala zarar verme" suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kadıköy'de 15 Mayıs 2021 tarihinde, yanında temizlikçi olarak çalışan yabancı uyruklu M.S.ye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen diş hekimi İ.B., gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Kendisine iftira atıldığını öne süren şüpheli İ.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ifadelere yer verildi. Müşteki M.S. ifadesinde, İ.B.'nin yanında işe başladığını, kalacak yerinin olmadığını söylediğinde şüphelinin kendisiyle aynı evde aynı odada kalabileceğini söylediğini, 4 bin 500 lira vereceğini söylediği ancak parasını vermediği için işten çıktığını anlattı. Şüphelinin para vereceğini söyleyerek tekrar işe çağırdığını, kendisinin evde silahı olduğunu bildiği için cinsel ilişki tekliflerini geri çeviremediğini söyleyen müşteki kadın, olay günü tekrar parasını alarak gitmek istediğini söylediğini, bunun üzerine şüphelinin kollarından tutarak çekiştirdiğini, telefonunu kırdığını, kendisinin balkona kaçarak 'yetişin bana tecavüz ediyorlar' şeklinde bağırarak yardım istediğini ve şikayetçi olduğunu söylediği aktarıldı.

"Cinsel saldırıda bulunmadım"

Şüpheli İ.B. ise, müştekiye gününden önce ödeme yaptığını ancak müştekinin ay sonunu beklemeden parayı alarak gittiğini, olay günü kendisini aradığını, şirketin parasını vermediğini, konuşmak istediğini söyleyerek yanına geldiğini söyledi. Şirketin kendisini daha önce müştekinin iftira atabileceği konusunda uyardığını belirten İ.B., "Müşteki geldiğinde 'hamileyim, dövdü derim. İftira atarım' tarzında şeyler söyledi. Kimseye yönelik cinsel saldırıda bulunmadım. Evde bulunan silahı güvercinleri korkutmak için taşıyorum. Kesinlikle müştekiye karşı kullanmadım" dedi.

"İftira atmasını gerektiren husumet yok"

Savcılık, müştekinin ifadelerinin tutarlı ve ayrıntılı olduğunu, şüpheliye iftira atılmasını gerektiren husumet bulunmadığını, şüphelinin inkara yönelik savunmasına itibar edilemeyeceğini ve şüphelinin atılı eylemi gerçekleştirdiğine dair yeterli delile ulaşıldığını belirtti.

13 yıla kadar hapis istemi

Şüpheli İ.B.'nin "basit cinsel saldırı" ve "mala zarar verme" suçlarından toplamda 5 yıl 4 aydan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tiktok fenomenleri ile alkollü kişi arasında taciz kavgası! Ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekti
Tiktok fenomenleri ile alkollü kişi arasında taciz kavgası! Ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekti
Tiktok fenomenleriyle bir kişi arasında taciz kavgası
Tiktok fenomenleriyle bir kişi arasında taciz kavgası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Ömer Halisdemir Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Tuğba Özay Yusuf Güney Yıldız Tilbe
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Meliha İsmailoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taciz iddiasıyla gündeme gelen diş hekimine 13 yıl hapis istemi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 14:20:17. #1.14#

title