'Taciz' iddiasıyla gözaltına alınıp, serbest kalan belediye çalışanına soruşturma

SAMSUN'un Atakum Belediyesi'nde, şoför olarak çalışan Ç.K., belediye çalışanı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ç.K., çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Olay idaremize intikal eder etmez konuyla ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştır" dedi.

Olay, önceki gün, Atakum Belediyesi'nde meydana geldi. Belediyenin şoför kadrosunda yer alan Ç.K.'nin belediye çalışanı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı. Şikayet üzerine Ç.K., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ç.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atakum Belediyesi'nce Ç.K. hakkında disiplin soruşturması başlatılırken, Başkan Cemil Deveci de iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Belediye Başkanı CHP'li Cemil Deveci, yaşananları üzüntüyle takip ettiklerini belirtti. Deveci, "Bazı yerel medya kuruluşlarının basın meslek ilkeleri ve gazetecilik ahlakı ile bağdaşmayan bir tutumla tacizci olduğu ileri sürülen kişiyi belediyemizin idari kadrolarında görev alan bir müdür ve CHP'yi temsil eden bir kişiymiş gibi göstermesi 'yalan habercilik' sınırlarını bile aşan saygısız bir değerlendirmedir. Söz konusu kişi belediyede müdür değil, cenaze hizmetlerinde görevlendirilmiş işçi kadrosunda görev yapan şofördür" dedi.

Başkan Deveci, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Belediyemizde de olay idaremize intikal eder etmez konu ile ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştır. Gerek şahsımın gerekse belediyemizin bu tür taciz iddialarına herhangi bir duyarsızlığı veya müsamahası söz konusu değildir ve asla olamaz. Halen sürmekte olan adli ve kurumsal kovuşturma sürecinin sonunda bu anlamda işlenmiş bir suç sabit görülürse, failinin kanunlarımızda ve iç hukukumuzda belirtilen en ağır yaptırımlarla cezalandırılacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın."



Kaynak: DHA