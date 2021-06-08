Taciz iddiasında bulunup ortalığı birbirine kattılar
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Taciz iddiasında bulunup ortalığı birbirine kattılar

Taciz iddiasında bulunup ortalığı birbirine kattılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde birlikte alkol alan 3 kişi aralarında çıkan tartışma sonrası eşine tacizde bulunduğunu iddia ettikleri arkadaşlarını kovalarken başka bir kişinin aracına saldırarak büyük hasar verdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde birlikte alkol alan 3 kişi aralarında çıkan tartışma sonrası eşine tacizde bulunduğunu iddia ettikleri arkadaşlarını kovalarken başka bir kişinin aracına saldırarak büyük hasar verdi.

Olay, ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Çayır Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre Y.D., O.D. aynı evde G.İ. ile birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra aralarında tartışma çıkınca G.İ. olay yerinden kaçmaya başladı. Y.D. ile O.D. de mahallede G.İ.'nin eşine tacizde bulunduğunu iddia ederek arkadaşlarını kovalamaya başladı. Tacizde bulunduğu iddia edilen G.İ. olay yerinin yakınında bulunan E.A.'nın kullandığı 67 ABG 504 plakalı otomobile zorla binerek kendisini öldürmek isteyen kişiler olduğunu, ellerinde silah bulunduğunu söyledi. G.İ.'nin iddiaları üzerine olay yerinden kaçmaya çalışan E.A.'nın otomobilinin önü Y.D. ve O.D. tarafından kesilerek durduruldu.

Araç sürücüsü ve araca zorla binen G.İ. saldırganlardan korkarak araçtan uzaklaştı. Y.D., O.D. ve bazı yakınları ise önünü kestikleri araca taş ve sopalarla saldırarak camlarını kırıp, kaportasına saldırarak büyük hasar verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Y.D. ile O.D.'yi yakalayarak karakola götürürken, olayla ilgisi olmayan ancak tacizde bulunduğu iddia edilen kişinin aracına binmesi üzerine mağdur olan E.A., karakola giderek her iki taraftan da davacı ve şikayetçi oldu. E.A.'nın avukatı da müvekkilinin olayda mağdur olduğunu ve olayla ilgisinin bulunmadığını belirterek her iki taraftan da davacı ve şikayetçi olduklarını söyledi. - ZONGULDAK

Taciz iddiasında bulunup ortalığı birbirine kattılar
Taciz iddiasında bulunup ortalığı birbirine kattılar
Taciz iddiasında bulunup ortalığı birbirine kattılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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