Tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs kaçarken çocuğa çarptı
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Tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs kaçarken çocuğa çarptı

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Haberler | 3. Sayfa

Tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs kaçarken çocuğa çarptı Öfkeli koca tuğla ile otomobili parçaladı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşine tacizde bulunduğunu iddia eden kişi ile aralarında arbede yaşandı.

Tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs kaçarken çocuğa çarptı

Öfkeli koca tuğla ile otomobili parçaladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşine tacizde bulunduğunu iddia eden kişi ile aralarında arbede yaşandı. Kavgadan kaçan sürücü 2 buçuk yaşındaki çocuğa çarparken, çocuğun dayısı olan O.K kazaya karışan sürücünün otomobilini parçaladı.

Olay, ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Çayır Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre 67 ABG 504 plakalı Volkswagen marka otomobilin sürücüsü E.A., O.K.'nın eşine sözlü tacizde bulundu. Bunun üzerine O.K. ile arasında tartışma başladı. Tartışma kısa süreli kavgaya dönerken olay yerinden kaçan E.A., 2 buçuk yaşındaki Y.C.D.'ye çarptı. Kazayı görenler 112 Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kazanın yaşandığı sokağa gelen sağlık ekipleri Y.C.D'yi ambulansa alarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. O.K ise 67 ABZ 636 plakalı Tofaş marka otomobiline binerek olay yerinden kaçan aracı takip etti. Bir süre trafikte aracı sıkıştıran O.K., takip ettiği otomobilin durması ile birlikte eline geçirdiği tuğla ile aracın camlarını patlattı. Otomobili parçalayan O.K., iddiaya göre E.A.'ya saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.A. darp raporu almak üzere Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine gitti. Olay yerine gelen polis ekipleri O.K.'dan olayla ilgili bilgi aldı. O.K., E.A.'nın eşine sarkıntılık ettiğini iddia etti, kaçarken de yeğeni olan Y.C.D.'ye çarptığını söyledi. Hurdaya dönen otomobil ise olay yerine çağrılan çekici yardımıyla ile yoldan kaldırıldı. O.K., ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs kaçarken çocuğa çarptı
Tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs kaçarken çocuğa çarptı
Tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs kaçarken çocuğa çarptı
Tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs kaçarken çocuğa çarptı
Tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs kaçarken çocuğa çarptı
Tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs kaçarken çocuğa çarptı
Tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs kaçarken çocuğa çarptı
Tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs kaçarken çocuğa çarptı
Tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs kaçarken çocuğa çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın

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