Taciz iddiasına tutuklama
Kartal'da, sokakta yürüyen kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Afganistanlı tutuklandı.
Kartal'da, sokakta yürüyen kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Afganistanlı tutuklandı.
Kartal Esentepe Mahallesi'nde minibüsten inerek evine doğru yürüyen D.A'yı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Afgan M.H (19), emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına getirildi.
Burada nöbetçi savcılığa çıkarılan M.H, tercüman eşliğinde ifadesinin alınmasının ardından "basit cinsel saldırı" suçundan tutuklanması istemiyle hakimliğe sevkedildi.
Nöbetçi Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli M.H'nin tutuklanmasına karar verdi.
Kaynak: AA
İBB seçiminde 92 oy alan bağımsız aday seçimin yenilenmesini istedi: Oylarım başka bir siyasi partiye kaydırıldı
Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Gülben Ergen'in AK Partili isimlerle olan fotoğraflarını paylaştı
Son Dakika Haberleri