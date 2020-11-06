Taciz iddiasına gözaltı
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Taciz iddiasına gözaltı

06.11.2020 10:56 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:01
Taciz iddiasına gözaltı

Samsun'da 14 yaşındaki kıza tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da 14 yaşındaki kıza tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çivril Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki D.Y.'ye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen F.A.(33), İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sorgusu tamamlanan F.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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