Taciz iddiasına gözaltı
06.11.2020 10:56 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:01
Samsun'da 14 yaşındaki kıza tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Samsun'da 14 yaşındaki kıza tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çivril Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki D.Y.'ye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen F.A.(33), İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Sorgusu tamamlanan F.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı