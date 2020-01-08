Taciz iddiası polisi harekete geçirdi
Haberler » 3. Sayfa » Taciz iddiası polisi harekete geçirdi - Haberler

Taciz iddiası polisi harekete geçirdi

Kadıköy'de yılbaşı gecesi bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

08.01.2020 00:06 | Son Güncelleme: 08.01.2020 00:11
Taciz iddiası polisi harekete geçirdi

'de yılbaşı gecesi bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen şahsı yakalamak için ekipleri çalışma başlattı.


İddiaya göre, yılbaşı gecesi Kadıköy'de bir şahıs, bir kadını uzun süre takip etti. Bir süre sonra şahıs tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia eden genç kadın hemen polis ekiplerine verdi. Olay yerine gelen ekipler çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini topladı.


Genç kadının tacize uğradığını iddia ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntüsünde kimliği belirsiz bir şahsın kadını takip ettiği ve bir süre sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler