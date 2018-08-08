Taciz İddialarıyla Gündeme Gelen Talat Bulut, Dava Sonrasında Duygusal Paylaşım Yaptı

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut'un set çalışanlarından birini taciz ettiği iddialarının ardından hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Yeni sezon tarihinin yaklaşmasıyla birlikte Talat Bulut'un akıbetine yönelik sorgulamalar çoğalmıştı. Soru işaretlerine yanıt dizinin yapımcısından geldi. Yapımcı, soruşturmanın neticelenmesinin ardından yeni sezonda Talat Bulut'la çalışmaya devam edeceklerini duyurdu.

"BAZEN AYRILIKLARDA ÖZLEM DUYARSINIZ"

Talat Bulut ise sosyal medya hesabından avukatının açıklamasını paylaşıp, altına "Bazen ayrılıklarda,özlem duyarsınız,kokusunu hatırlarsınız burnunuzun direği sızlar.Özlemle Merhaba Can'lar. Bu sızıyı azaltan avukatıma teşekkür ederim.''Yasak Elma'' devam... " şeklinde teşekkür mesajı paylaştı.

Talat Bulut'un profilinde yazan "Bazılarının ahlakının bu denli iki yüzlü olmasının nedeni, kişilere karşı takındığı tavırdır" yazısı ise dikkat çekti.