Taciz edildiği durağa kadınları uyarmak için yazılı afiş astı

04.10.2019 10:10

İstanbul'da yaşayan Gülce Tokyol, Anadolu yakasındaki metronun Acıbadem çıkışında, halk arasında E-5 olarak bilinen D-100 karayolu üzerindeki otobüs durağında bir erkek tarafından tacize uğramasının ardından karakola gidip şikâyetçi oldu. Şüphelinin henüz kimliğine ukaşılamayınca da güvenlikli olmadığını düşündüğü durağı kullanan diğer kadınları uyarmak için de çevreye uyarı afişleri astı.

İstanbul Acibadem'de yaşanan olay salı günü gerçekleşti. Metrodan Acıbadem durağında inen Tokyol, otobüs beklemek için D-100 karayolunun Üsküdar yönünde bulunan durağa çıktı. Bir süre iki kadın, üç erkek bekledikleri durakta, diğerlerinin otobüse binmesiyle Tokyol ile bir erkek kaldı. Tokyol, sonrasında yaşananları Acıbadem Polis Karakolu'nda verdiği ifadesinde şöyle anlattı:

"OTOBÜS DURAĞINDA CİNSEL ORGANINI ÇIKARDI"

"Otobüsleri daha rahat görebilmek için ayağa kalktım ve kaldırımda beklemeye devam başladım. Bu sırada bir şahıs bana vücudu ile arkadan çarptı ve arkamı dönüp baktığımda az evvel durakta otobüs bekleyen erkek şahsın cinsel organını fermuarından çıkartmış şekilde mastürbasyon yaptığını gördüm. Duruma sinirlenerek şahsa 'Ne yapıyorsun sen' diye bağırdım. Bunun üzerine şahıs D-100 üzerinden Harem istikametine koşarak kaçtı. Etrafta kimse olmadığı için yardım isteyemedim. Olayın meydana geldiği yerin yeterince aydınlık olmaması ve olayın paniğiyle şahsın yüzüne çok dikkatli bakamadım."

DURAĞA YAZILI UYARININ BULUNDUĞU AFİŞ ASTI

Başına gelenin tesadüfi olmadığını da belirten Tokyol, başka kadınlar da mağdur olmasın diye olayın yaşandığı durağa kadınları uyarı yazılar astı.

Cinsel tacizi gerçekleştiren kişinin o bölgenin kuytu olduğunu bildiğinden sık sık aynı yerde taciz olayı gerçekleştiğini düşündüğünü belirten Tokyol şöyle konuştu: " Bu sebeple ilan yapıştırarak insanları uyarma ihtiyacı hissettim. Bu benim başıma geldi ve isterim ki insanlar o bölgenin güvenli olmadığını bilsinler ve -umarım- böyle bir şeyi yaşamak zorunda kalmasınlar. Polisin bizi korumakta yetersiz kaldığı noktalarda birbirimizi koruyalım. Bu tacizcilere karşı toplum olarak sivil direnelim."