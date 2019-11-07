'Taciz değil tecavüz': İspanyol kadınlar mahkemenin taciz kararını protesto etti
İspanya'nın başkenti Madrid'de yüzlerce kişi geçtiğimiz hafta 14 yaşındaki bir kıza tecavüz eden 5 kişinin daha düşük bir ceza gerektiren tacizden suçlu bulunmasını protesto etti.
07.11.2019 02:30 | Son Güncelleme: 07.11.2019 02:30
İspanya'nın başkenti Madrid'de yüzlerce kişi geçtiğimiz hafta 14 yaşındaki bir kıza tecavüz eden 5 kişinin daha düşük bir ceza gerektiren tacizden suçlu bulunmasını protesto etti
Kaynak: Euronews.com
VİDEO: 'Taciz değil tecavüz': İspanyol kadınlar mahkemenin taciz kararını protesto etti