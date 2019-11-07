'Taciz değil tecavüz': İspanyol kadınlar mahkemenin taciz kararını protesto etti

07.11.2019 02:30 | Son Güncelleme: 07.11.2019 02:30

İspanya'nın başkenti Madrid'de yüzlerce kişi geçtiğimiz hafta 14 yaşındaki bir kıza tecavüz eden 5 kişinin daha düşük bir ceza gerektiren tacizden suçlu bulunmasını protesto etti