Tacirin sakladığı 6,5 kilo esrar pamuk tarlasından çıktı
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Tacirin sakladığı 6,5 kilo esrar pamuk tarlasından çıktı

Tacirin sakladığı 6,5 kilo esrar pamuk tarlasından çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çivril ve Pamukkale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 6.5 kilogram esrar ele geçiren JASAT, uyuşturucu satıcısının saklandığı pamuk tarlasında yakaladı.

Denizli'nin Çivril ve Pamukkale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 6.5 kilogram esrar ele geçiren JASAT, uyuşturucu satıcısının saklandığı pamuk tarlasında yakaladı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale ve Çivril İlçe Jandarma ekipleri uyuşturucu satıcısı Mehmet C. isimli şüpheliyi takibe aldı. Titiz çalışma yürüten ekipler Çivril ve Pamukkale ilçesinde tespit ettikleri yerlere operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucu satışa hazır 6.5 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı Mehmet C. isimli şüpheli ise JASAT tarafından yapılan takip sonucu saklandığı pamuk tarlasında yakalandı. Operasyon sonucu 2 şüpheli yakalayan ekipler şüphelileri gözaltına aldı. - DENİZLİ

Tacirin sakladığı 6,5 kilo esrar pamuk tarlasından çıktı
Tacirin sakladığı 6,5 kilo esrar pamuk tarlasından çıktı
Tacirin sakladığı 6,5 kilo esrar pamuk tarlasından çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tacirin sakladığı 6,5 kilo esrar pamuk tarlasından çıktı - Haberler
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