Tacikistan Vatandaşları Özbekistan'a Vizesiz Seyahat Edebilecek

Tacikistan vatandaşları, 17 yıl aradan sonra Özbekistan'a vizesiz seyahat edebilecek.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Özbekistan ve Tacikistan vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerini öngören hükümetlerarası anlaşmayı onayladı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, 9 Mart'ta Tacikistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile imzaladığı "Özbekistan ve Tacikistan vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerini" öngören hükümetlerarası anlaşmayı onayladı.

Buna göre, Tacikistan vatandaşları 16 Mart'tan itibaren başlayacak uygulama kapsamında 30 gün boyunca Özbekistan'da vizesiz bulunabilecek.

Mirziyoyev tarafından imzalanan kararda, " Nevruz Bayramı arifesinde iki ülke halklarının karşılıklı olarak birbirlerine gidebilmeleri için elverişli koşulların yaratılması amacıyla, söz konusu anlaşmanın resmi olarak yürürlüğe girinceye kadar Tacikistan vatandaşlarına geçici olarak uygulanmasına karar verildiği" bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, Özbekistan vatandaşlarının Tacikistan'a vizesiz seyahat etmelerine ilişin uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda daha sonra bilgi verileceği kaydedildi.

İki ülke arasında su ve enerji kaynaklarının kullanımı ile tartışmalı sınır noktalarından dolayı çıkan anlaşmazlıklar 20 yıldır devam ederken, taraflar arasında 2001'de karşılıklı vize uygulaması başlatılmış ve bin 300 kilometrelik ortak sınırdaki bazı gümrük kapıları kapatılmıştı.