Tacikistan, ülkeyi Türkmenistan'a bağlayacak demir yolu projesi için finansman arıyor
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Tacikistan, ülkeyi Türkmenistan'a bağlayacak demir yolu projesi için finansman arıyor

03.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:32
Tacikistan, ülkeyi Türkmenistan'a bağlayacak demir yolu projesi için finansman arıyor

Tacikistan'ın, ülkeyi Afganistan üzerinden Türkmenistan'a bağlayacak demiryolu inşaatı için finansman arayışını sürdürdüğü bildirildi.

Tacikistan'ın, ülkeyi Afganistan üzerinden Türkmenistan'a bağlayacak demiryolu inşaatı için finansman arayışını sürdürdüğü bildirildi.

Tacikistan Ulaştırma Bakanı Azim İbrahim, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin "Tacikistan-Afganistan-Türkmenistan" demiryolu projesinin hayata geçirilmesinden vazgeçmediğini kaydederek, "Bu projenin hayata geçirilmesi lazım. Esas mesele, projenin finanse edilmesinde. Şu anda, Asya Kalkınma Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile bu projenin Tacikistan kısmının finansmanı için müzakereler devam ediyor." dedi.

Projenin Tacikistan'daki kısmının hayata geçirilmesi için 128 milyon dolar miktarında kaynağa ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan İbrahim, söz konusu demiryolu güzergahının hükümet komisyonu tarafından onaylandığını da aktardı.

Tacikistan-Afganistan-Türkmenistan" demiryolu projesi

Mart 2013'te Tacikistan, Afganistan ve Türkmenistan devlet başkanları, toplam uzunluğu 400 kilometre olan söz konusu demiryolu projesinin hayata geçirilmesine ilişkin anlaşmayı imzaladı.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Asya Kalkınma Bankası, projenin Afganistan'dan geçecek kısmının inşaatına ilişkin fizibilite çalışmaları için 9 milyon dolarlık hibe yardımında bulundu. Banka, Afganistan'daki durumun gerginleşmesi üzerine Aralık 2015'te projenin finansmanını durdurdu.

Tacikistan ve Afganistan projenin hayata geçirilmesi için halen finansman arayışını sürdürürken, Türkmenistan Aralık 2016'da proje kapsamında Afganistan'a bağlanacak "Atamurat-İmamnazar-Akina" demiryolu inşaatını tamamlayarak faaliyete geçirdi.

Projenin hayata geçirilmesiyle Tacikistan ve Türkmenistan'ın Afganistan üzerinden birbirleriyle demiryoluyla bağlanması, Afganistan'ın ise bu iki ülke üzerinden demiryoluyla bölgeye açılması öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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