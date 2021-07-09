Tacikistan sınırındaki çatışmada yaralanan Kırgız sınır muhafızı hayatını kaybetti

Kırgızistan ile Tacikistan sınır muhafızları arasında dün çıkan silahlı çatışmada yaralanan 1 Kırgız sınır muhafızı hayatını kaybetti.

Kırgızistan ile Tacikistan sınır muhafızları arasında dün çıkan silahlı çatışmada yaralanan 1 Kırgız sınır muhafızı hayatını kaybetti.

Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, dün Tacikistan sınırında iki ülke sınır muhafızları arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan 27 yaşındaki Husnidin Hojiyev adlı Kırgız sınır muhafızının hayatını kaybettiği bildirildi. İlk bilgilere göre Tacikistan tarafında da can kaybı ve yaralıların olduğu aktarıldı. Ancak Tacikistanlı yetkililer tarafından bilançoya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti, dün Kırgızistan sınır muhafızlarının Batken bölgesinde yer alan Leylek ilçesinde Tacikistan sınırı boyunca görev yaptıkları sırada aniden Tacikistan askerlerinin saldırısına uğradığını açıklamıştı. Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi ise 4 Kırgızistan vatandaşının sınırı ihlal ettiğini ve yapılan uyarının ardından karşı taraftan ateş açıldığını, Tacikistan sınır muhafızlarının açılan ateşe karşılık vermesi sonucu 2 Kırgızistan sınır muhafızının yaralandığını aktarmıştı.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır sorunu

Kırgızistan'ın Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır hattı nedeniyle iki ülkenin vatandaşları ve sınır muhafızları arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor. Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara Nehri'ndeki su kaynağının kullanımı ile ilgili 29 Nisan'da anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasında çıkan taşlı kavga çatışmaya dönüşmüştü. Çatışmalarda Kırgız tarafından 36 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı. Tacikistan tarafından ise 19 kişi hayatını kaybetmiş, 88 kişi yaralanmıştı. İki ülke yetkilileri yaptıkları görüşmeler sonucu imzaladıkları protokolle yakın bir zamanda sınır sorununu çözmekte anlaşmış, Kırgızistan 21 Mayıs'tan itibaren sınır sorunu çözülene kadar Tacikistan ile olan sınırı kapatma kararı almıştı. İki ülke sınırında tansiyon, 4 Haziran'da Tacikistan askerlerinin tartışmalı sınır kesimine konteyner yerleştirmesiyle yeniden yükselmiş, gerginlik ise iki ülke Ulusal Güvenlik Komite Başkanları'nın imzaladığı protokol ile hafiflemişti. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı