Tacikistan sınır askerleri 3 Afgan vatandaşını öldürdü

26.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:42

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Darkad ilçesinde Tacikistan sınır askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tahar Valiliği sözcüsü Muhammed Cevad Hicri, basına yaptığı açıklamada, sınırda odun toplamaya çalışan Darkad ilçesi sakinlerinden 3 sivile Tacikistan sınır askerlerince ateş açıldığını belirtti.

Saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hicri, bazı sivillerin de yaralandığını söyledi.

Hicri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA