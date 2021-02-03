Tacikistan, Özbekistan'dan doğal gaz ithalatını artıracak
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Tacikistan, Özbekistan'dan doğal gaz ithalatını artıracak

03.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:44
Tacikistan, Özbekistan'dan doğal gaz ithalatını artıracak

Tacikistan, bu yıl Özbekistan'dan satın alacağı doğal gaz miktarını arttıracak.

Tacikistan, bu yıl Özbekistan'dan satın alacağı doğal gaz miktarını arttıracak.

Taciktransgaz Devlet İşletmesi Başkan Yardımcısı Şavkat Şaimov, ülkesinin bu yıl Özbekistan'da satın alacağı doğal gaz miktarını geçen seneye göre yüzde 11 arttıracağını belirtti.

Tacikistan'ın geçen sene Özbekistan'dan 225 milyon metreküp doğal gaz satın aldığını anımsatan Şaimov, bu yıl sonuna kadar komşu ülkeden 250 milyon metre küp doğalgaz alımının öngörüldüğünü vurguladı.

???????Yıllık ortalama 60 milyar metreküp doğal gaz üreten Özbekistan, bunun 15 milyar metreküpünü Çin, Rusya ve komşu ülkelere ihraç ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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