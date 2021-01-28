Tacikistan, Kovid-19'a karşı aşılama sürecini yılın ortalarında başlatacak
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Tacikistan, Kovid-19'a karşı aşılama sürecini yılın ortalarında başlatacak

28.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:39
Tacikistan, Kovid-19'a karşı aşılama sürecini yılın ortalarında başlatacak

Tacikistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılama sürecini yılın ortalarında başlatmayı planlıyor.

Tacikistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılama sürecini yılın ortalarında başlatmayı planlıyor.

Tacikistan Sağlık Bakanlığı yetkilisi Navruz Cafarov, ülkesinde Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında koronavirüse karşı aşılama sürecinin yılın ortalarında başlayacağını bildirdi.

COVAX kapsamında siparişi verilen aşıların ilk etapta 1 milyon 800 kişiye yapılacağını kaydeden Cafarov, aşılama sürecinde sağlık çalışanları, öğretmen ve 50 yaş üstüne öncelik verileceğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ilk vakanın Nisan 2020'de görüldüğü ülkede en son 10 Ocak'ta 3 vaka saptandı. Virüs saptananların iyileşerek taburcu edilmesiyle hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören kalmadı.

Salgının başından beri 13 bin 308 kişide virüsün tespit edildiği Tacikistan'da 13 bin 218 kişi iyileşti, 90 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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