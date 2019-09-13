Tacikistan, komşu ülkelere elektrik ihracatını artırdı

13.09.2019 19:04

Tacikistan, ocak-temmuz döneminde Özbekistan, Afganistan ve Kırgızistan'a 58 milyon dolarlık elektrik ihraç etti.

Tacik Elektrik Kurumundan yapılan açıklamada, Tacikistan'ın yılın yedi ayında komşu Özbekistan, Afganistan ve Kırgızistan'a sattığı elektrik enerjisi miktarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,8 arttığı bildirildi.

Bu dönemde Tacikistan'ın komşu ülkelere yaklaşık 2 milyar kilovat saat elektrik ihraç ettiği kaydedilen açıklamada, bundan 58 milyon dolar gelir elde ettiği vurgulandı.

Açıklamaya göre, yedi aylık dönemde ülkedeki elektrik enerjisi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre 686,4 milyon kilovat saate artarak 12 milyar 239,1 milyon kilovat saata ulaştı.

Ülke, geçen sene komşusu Afganistan ve Özbekistan'a sattığı toplam 2,4 milyar kilovat saat elektrikten toplam 77 milyon dolar gelir elde etti.

Kış aylarında elektrik sorunu yaşayan Tacikistan, yaz aylarında dağ ırmaklarında kurulan hidroelektrik santrallerde üretilen elektriği komşu ülkelere ihraç ediyor.

Tacikistan'da elektrik üretimi 2018'de 19,7 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşirken, bu miktarın 2,4 milyar kilovatsaati yurt dışına ihraç edildi.

Kaynak: AA