Tacikistan'ın yılın ilk 2 ayında en fazla ihracat yaptığı ülke Türkiye Türkiye, bu yılın ilk 2 ayında 46,3 milyon dolar ile Tacikistan'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk sırada yer aldı.

Türkiye, bu yılın ilk 2 ayında 46,3 milyon dolar ile Tacikistan'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk sırada yer aldı.

Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, bu yılın ocak-şubat döneminde Türkiye, Tacikistan'ın ihracatından yüzde 32,3 pay aldı.

Tacikistan, bu dönemde ihracatının yaklaşık 3'te birini Türkiye'ye yaptı. Söz konusu dönemde Türkiye, Tacikistan'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk sırada yer aldı.

Tacikistan, yılın ilk 2 ayında Türkiye'ye 46,3 milyon dolarlık ihracat, Türkiye'den de 20,5 milyon dolarlık ithalat yaptı. Tacikistan, Türkiye'ye ağırlıkla ham alüminyum ve pamuk lifi ihraç ediyor.

Kazakistan, Afganistan ve Özbekistan da Tacikistan'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında bulunuyor.

Verilere göre, bu yılın ilk 2 ayında Tacikistan'ın ihracatı 143,6 milyon dolar olurken, ithalatı 556,9 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA