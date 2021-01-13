Tacikistan'ın komşu ülkelere elektrik ihracatı 2020'de yüzde 39,4 düştü

Tacikistan'ın Afganistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a elektrik ihracatı geçen yıl yüzde 39,4 azaldı.

Tacik Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin Afganistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a elektrik ihracatı 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 39,4 düştü. Tacikistan, geçen yıl söz konusu ülkelere sattığı elektrikten 56,4 milyon dolar gelir elde etti.

Ülkedeki elektrik üretimi de 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 4,3 azalarak 19,7 milyar kilovatsaat oldu.

Tacikistan, ırmaklardaki su miktarının azalması nedeniyle ülkedeki elektrik üretiminin düştüğünü belirterek, Eylül 2020'de Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatını geçici olarak askıya almıştı.

Tacikistan, 2019'da Afganistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a 2,9 milyar kilovatsaat elektrik ihraç ederek 91,3 milyon dolar gelir elde etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov