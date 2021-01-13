Tacikistan'ın komşu ülkelere elektrik ihracatı 2020'de yüzde 39,4 düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tacikistan'ın komşu ülkelere elektrik ihracatı 2020'de yüzde 39,4 düştü

13.01.2021 18:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:40
Tacikistan'ın komşu ülkelere elektrik ihracatı 2020'de yüzde 39,4 düştü

Tacikistan'ın Afganistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a elektrik ihracatı geçen yıl yüzde 39,4 azaldı.

Tacikistan'ın Afganistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a elektrik ihracatı geçen yıl yüzde 39,4 azaldı.

Tacik Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin Afganistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a elektrik ihracatı 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 39,4 düştü. Tacikistan, geçen yıl söz konusu ülkelere sattığı elektrikten 56,4 milyon dolar gelir elde etti.

Ülkedeki elektrik üretimi de 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 4,3 azalarak 19,7 milyar kilovatsaat oldu.

Tacikistan, ırmaklardaki su miktarının azalması nedeniyle ülkedeki elektrik üretiminin düştüğünü belirterek, Eylül 2020'de Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatını geçici olarak askıya almıştı.

Tacikistan, 2019'da Afganistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a 2,9 milyar kilovatsaat elektrik ihraç ederek 91,3 milyon dolar gelir elde etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Muharrem İnce Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise İrem Derici Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Erol Bulut Gökhan Gönül Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Türk İzmir Kongre Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tacikistan'ın komşu ülkelere elektrik ihracatı 2020'de yüzde 39,4 düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 18:42:43. #1.15#
title