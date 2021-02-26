Tacikistan'ın dış ticaret hacmi ocakta azaldı
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Tacikistan'ın dış ticaret hacmi ocakta azaldı

26.02.2021 09:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 09:56
Tacikistan'ın dış ticaret hacmi ocakta azaldı

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi ocak ayında yüzde 40 oranında azalış kaydetti.

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi ocak ayında yüzde 40 oranında azalış kaydetti.

Tacikistan Gümrük Servisi'nden yapılan açıklamada, yılın ilk ayında ülkenin dış ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 azalarak 408 milyon dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

Dış ticaret hacmindeki azalmanın Tacikistan'ın ihracat hacminin gerilemesiyle bağlantılı olduğu vurgulanan açıklamada, bu dönemde ülkenin ihracat hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 azalarak 88 milyon dolar olduğu aktarıldı.

Ocak ayında ülkenin ithalat hacminin ise yüzde 3,2 artarak 320 milyon dolara ulaştığına vurgu yapılan açıklamada, bu dönemde Tacikistan'ın dış ticaret açığının 232 milyon dolar olarak hesaplandığı kaydedildi.

Bu dönemde ülkenin en büyük ticari ortakları arasında 86 milyon dolarla Kazakistan ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 80 milyon dolarla Rusya, 65 milyon dolarla Özbekistan ve 35 milyon dolarla Çin takip etti.

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi geçen yıl 4,5 milyar dolar olurken, ihracatı yüzde 19,8 artışla 1 milyar 406,9 milyon dolar, ithalatı yüzde 5,9 düşüşle 3 milyar 150,9 milyon dolar şeklinde kayıtlara geçmişti. Ülkenin??????? dış ticaret açığı da 1 milyar 744 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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