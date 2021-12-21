Tacikistan'ın dış ticaret hacmi 11 ayda 5,5 milyar dolar oldu - Haberler Ekonomi
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Tacikistan'ın dış ticaret hacmi 11 ayda 5,5 milyar dolar oldu

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi 11 ayda 5,5 milyar dolar oldu
AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Ekonomi

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi yılın ocak-kasım aylarında 5,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi yılın ocak-kasım aylarında 5,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Tacikistan İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, yılın 11 ayında ülkenin dış ticaret hacmi yüzde 33,4 artış göstererek 5,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Aynı dönemde ülkenin ihracat hacmi yüzde 36,6 artışla 1,8 milyar dolar, ithalatı da yüzde 32 artışla 3,7 milyar dolar, dış ticaret açığı 1,9 milyar dolar oldu.

Yurt dışına en çok mineral ürünler, değerli metal ve tekstil ürünleri ihraç edilirken dışardan mineral ürünler, makine ve teçhizat ile sanayi ürünleri ithal edildi.

Tacikistan'ın başlıca ticari ortakları arasında 1,1 milyar dolarla Rusya ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 1 milyar dolarla Kazakistan, 726 milyon dolarla İsviçre, 770 milyon dolarla Çin, 397 milyon dolarla Özbekistan ve 354 milyon dolarla Türkiye izledi.

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AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Ekonomi Haberleri

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