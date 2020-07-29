Tacikistan'ın dış borcu 3 milyar doları aştı Tacikistan'ın dış borcu, 1 Temmuz 2020 itibarıyla 3 milyar 96 milyon dolar oldu.

Tacikistan'ın dış borcu, 1 Temmuz 2020 itibarıyla 3 milyar 96 milyon dolar oldu.

Tacikistan Maliye Bakanı Fayziddin Kahharzade, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin dış borç rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin dış borcunun 1 Temmuz 2020 itibarıyla 3 milyar 96 milyon dolar olduğunu aktaran Kahharzade, bunun ülkenin 2019 gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 36,1'ine tekabül ettiğini bildirdi.

Kahharzade, ülkesinin, yılın ilk yarısında kredi ve kredi faizleri için 92,8 milyon dolar ödediğini ifade ederken, bu dönemde çeşitli finans kuruluşlarıyla toplam tutarı 587,2 milyon dolar olan 16 kredi ve hibe anlaşması imzaladığını vurguladı.

Fayziddin Kahharzade, Tacikistan'a en çok kredi veren yabancı finans kurumları arasında ilk sırada Çin Eximbank (1 milyar 133,4 milyon dolar), Dünya Bankası (338,5 milyon dolar), Asya Kalkınma Bankası (287,3 milyon dolar) ve İslam Kalkınma Bankası'nın (131,9 milyon dolar) bulunduğunu kaydetti.

Tacik makamları, daha önce ülkenin 2020-2022 yıllarında uluslararası finans kuruluşlarından yaklaşık 1 milyar dolarlık kredi kullanmayı planladığını açıklamıştı.

Tacikistan'ın dış borcu, 1 Ocak 2020 itibarıyla 2019 GSYH'sinin yüzde 35,8'ine tekabül eden 2 milyar 888,6 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu.

Tacikistan'ın Kamu Borç Yönetimi Stratejisi'ne göre, ülkenin nominal dış borç üst sınırının GSYH'nin yüzde 40'ını geçmemesi gerekiyor.

Kaynak: AA