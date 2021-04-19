Tacikistan, ilk çeyrekte yüzde 7,5 büyüdü
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Tacikistan, ilk çeyrekte yüzde 7,5 büyüdü

Tacikistan, ilk çeyrekte yüzde 7,5 büyüdü
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Tacikistan ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 büyüme kaydetti.

Tacikistan ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 büyüme kaydetti.

Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkenin GSYH'si ilk 3 ayda yüzde 7,5 artarak 17,3 milyar somona (1,5 milyar dolar) ulaştı.

Büyümede en fazla paya yüzde 22,8 ile sanayi sektörü sahip olurken, ticaret yüzde 19,8, taşımacılık, lojistik ve telekomünikasyon sektörü yüzde 10,3, vergiler de yüzde 12,7'lik pay aldı.

Bu yıl ülke GSYH'sinin yüzde 7,6 artışla 92,6 milyar somona (8,1 milyar dolar) yükselmesi bekleniyor.

Tacikistan ekonomisi, geçen yıl yüzde 4,5 büyümüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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