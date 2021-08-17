Tacikistan'daki Rus askeri üssünde tatbikat
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Tacikistan'daki Rus askeri üssünde tatbikat

Tacikistan'daki Rus askeri üssünde tatbikat
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Rusya'nın yurt dışındaki en büyük üssü olan Tacikistan'daki 201. Rus askeri üssünde bir ay sürecek eğitim tatbikatı başladı.

Rusya'nın yurt dışındaki en büyük üssü olan Tacikistan'daki 201. Rus askeri üssünde bir ay sürecek eğitim tatbikatı başladı.

Rusya Merkez Askeri Bölge Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, askeri üsse bağlı Lyaur ve Sambuli poligonlarında başlayan tatbikata 1000'e yakın asker ile çok sayıda askeri araç katılıyor.

Rus askeri üssünde görevli piyade, topçu, mühendis, hava savunma, elektronik, radyasyon, kimyasal ve biyolojik koruma uzmanları bir ay boyunca muharebe becerilerini geliştirecek.

Rus askerleri tatbikat boyunca "Grad" çoklu roket sistemleri, "Sani" havan topu ve diğer motorlu topçu araçlarından atışlar gerçekleştirecek, ayrıca askeri üste konuşlandırılan taşınabilir uçaksavar füze sistemleri ile düşmanın havadan saldırılarını püskürtecek.

Tatbikat kapsamında, elektronik harp birimleri ise insansız hava araçlarına karşı mücadele edecek. Mayın arama görevlileri de asker ve askeri aracın hareket edeceği güzergahı mayınlardan temizleyecek.

Radyasyon, kimyasal ve biyolojik koruma uzmanları düşman tarafından yapılan radyoaktif, kimyasal ve biyolojik kirlenmeye karşı askeri personelin korunmasını sağlamaya yönelik görevleri yerine getirecek.

Rusya'nın 7 binden fazla askerinin görev yaptığı Tacikistan'ın Duşanbe ve Bohtar şehirlerinde konuşlanan askeri üs, iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca 2042 yılına kadar faaliyet gösterecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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