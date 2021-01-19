Tacikistan'daki Rus askeri üssünde görevli askerlere Sputnik V aşısının ilk partisi ulaştırıldı
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Tacikistan'daki Rus askeri üssünde görevli askerlere Sputnik V aşısının ilk partisi ulaştırıldı

19.01.2021 19:39 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:42
Tacikistan'daki Rus askeri üssünde görevli askerlere Sputnik V aşısının ilk partisi ulaştırıldı

Rusya'nın yurt dışındaki en büyük üssü olan Tacikistan'daki 201. Rus askeri üssünde görevli askerler için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 1100 doz Rus üretimi Sputnik V aşısı ulaştırıldı.

Rusya'nın yurt dışındaki en büyük üssü olan Tacikistan'daki 201. Rus askeri üssünde görevli askerler için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 1100 doz Rus üretimi Sputnik V aşısı ulaştırıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye uçakla ulaştırılan Rus aşısının ilk partisi, önce askeri üssün komuta personeli ve sağlık görevlilerine, ardından üsteki diğer görevlilere yapılacak.

İki ülke arasındaki anlaşma uyarınca 2042 yılına kadar Tacikistan'da faaliyet gösterecek askeri üste 7 binden fazla Rus askeri görev yapıyor.

Tacikistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ilk vakanın Nisan 2020'de görüldüğü ülkede en son 10 Ocak'ta 3 vaka saptandı. Virüs saptananların iyileşerek taburcu edilmesiyle hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören kalmadı.

Salgının başından beri 13 bin 308 kişide virüsün tespit edildiği Tacikistan'da, 13 bin 218 kişi iyileşti, 90 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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