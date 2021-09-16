Tacikistan'daki KGAÖ Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda 14 belge imzalandı - Haberler
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Tacikistan'daki KGAÖ Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda 14 belge imzalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Tacikistan'daki KGAÖ Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda 14 belge imzalandı

Tacikistan'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Güvenlik Konseyi toplantısında, örgüte üye ülkelere yönelik mevcut tehditle ilgili endişelerin ifade edildiği bir bildiri de dahil olmak üzere toplam 14 belgeye imza atıldı.

Tacikistan'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Güvenlik Konseyi toplantısında, örgüte üye ülkelere yönelik mevcut tehditle ilgili endişelerin ifade edildiği bir bildiri de dahil olmak üzere toplam 14 belgeye imza atıldı.

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Güvenlik Konseyi toplantısı gerçekleştirildi. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın ev sahipliğinde yapılan toplantı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas'ı bir araya getirirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yakın çevresindeki birçok kişinin korona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması sonucu kendini karantinaya aldığı için toplantıya çevrimiçi olarak katıldı. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından toplantı sonrası yapılan açıklamada, toplantıda bölgesel güvenlik ve uluslararası işbirliği konularının yanı sıra örgütün faaliyetleri ile ilgili konuların ve Afganistan'daki durumun masaya yatırıldığı bildirildi.

Örgüt Başkanlığı'nın Tacikistan'dan Ermenistan'a devredildiği belirtilen açıklamada, toplantı sonunda sonuç bildirgesi ve örgüte üye ülkelere yönelik mevcut tehditle ilgili endişelerin ifade edildiği bir bildiri de dahil olmak üzere toplam 14 belgeye imza atıldığı aktarıldı. Açıklamaya göre, imzalanan belgeler şu şekilde:

1. Kolektif Güvenlik Konseyi Bildirisi

2. Toplu Güvenlik Güçlerinin Geçici Olarak Kalmasına İlişkin Davalarda Yargı Yetkisi ve Adli Yardım Anlaşması ve KGAÖ Üye Devletlerinin Toprakları Üzerindeki Araçlar

3. KGAÖ Birlikleri'nin (Kolektif Kuvvetler) ortak malzeme, teknik ve tıbbi desteğine ilişkin anlaşma

4. 6 Ekim 2007 tarihli KGAÖ'nün Barışı Koruma Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Protokol

5. KGAÖ'nün imzalanmasının 30. yıl dönümü ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Teşkilatı'nın 20. yıl dönümüne ait eylem planı hakkında kararı

6. Kolektif Güvenlik Konseyi'nin KGAÖ Kolektif Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin modern silahlar, askeri ve özel teçhizat ve özel araçlarla donatılması planına ilişkin kararı

7. Kolektif Güvenlik Konseyi'nin "KGAÖ'nün güvenli bir çok hizmetli iletişim ağının şeması hakkında kararı

8. KGAÖ'nün Barışı Koruma konusundan sorumlu genel sekreterinin özel temsilcisi hakkında kararı

9. KGAÖ'nün Askeri-Ekonomik İşbirliği Devletlerarası Komisyonu Başkanı hakkında kararı

10. KGAÖ'nün Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Müşterek Kurmay Başkanı hakkında kararı

11. KGAÖ'nün Toplu Hızlı Tepki Kuvvetlerinin askeri birliklerinin ve özel kuvvetlerin oluşumlarının bileşimi hakkında kararı

12. 2020 KGAÖ bütçesinin uygulanmasına ilişkin rapor hakkında kararı

13. 2022 KGAÖ bütçesine dair kararı

14. KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi'nin bir sonraki toplantısına başkanlığı, tarihi ve yeri hakkında protokol kararı

Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan olmak üzere 6 üye ülkeye sahip uluslararası bir güvenlik örgütü olan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Kolektif Güvenlik Anlaşması'nın 1992 yılında Taşkent'te imzalanması ile kurulmuştu. - BİŞKEK

Tacikistan'daki KGAÖ Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda 14 belge imzalandı

Tacikistan'daki KGAÖ Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda 14 belge imzalandı

Tacikistan'daki KGAÖ Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda 14 belge imzalandı

Tacikistan'daki KGAÖ Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda 14 belge imzalandı

Tacikistan'daki KGAÖ Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda 14 belge imzalandı

Tacikistan'daki KGAÖ Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda 14 belge imzalandı

Tacikistan'daki KGAÖ Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda 14 belge imzalandı

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Haber: Tacikistan'daki KGAÖ Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda 14 belge imzalandı - Haberler
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