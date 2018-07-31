Tacikistan'da Yabancı Turistlere Yapılan Saldırı

Tacikistan İçişleri Bakanlığı, bisikletle seyahat eden 4 yabancı turistin hayatını kaybettiği saldırıya, ülkede faaliyeti yasaklanan İslami Rönesans Partisi üyelerinin karıştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıyı, İslami Rönesans Partisi üyelerinin düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, "Yakalanan suç örgütü lideri Hüseyin Abdusamadov, 2014-2015 yıllarında İran'da ideolojik ve askeri sabotaj eğitimi aldığını kabul etti. Orada (İran'da) Nosirhoca Ubaydov ile tanıştı ve yasa dışı İslami Rönesans Partisi'ne katıldı." ifadesine yer verildi.

Saldırı emrini, 1992'den bu yana İslami Rönesans Partisi üyesi olan ve 2015'ten bu yana arananlar listesinde bulunan Ubaydov'un verdiği, saldırganların bu olayın ardından komşu Afganistan'a kaçarak yasa dışı örgütlere katılmayı planladığı bildirildi.

Açıklamada, ayrıca saldırıyı düzenleyen çete üyelerinin fotoğraflarına da yer verilirken, düzenlenen operasyonda Abdusamadov'un yanı sıra 4 kişinin yakalandığı, 4 saldırganın da öldürüldüğü belirtildi.

Öte yandan, Tacik basınında yer alan, terör örgütlerinin internet üzerindeki faaliyetlerini takip eden ABD merkezli SITE Intelligence Group'a dayandırılan haberlerde, saldırıyı terör örgütü DEAŞ'in üstlendiği iddia edilmişti.

Tacikistan'ın Hatlon vilayetinde pazar günü meydana gelen olayda, bisikletle seyahat eden yabancı turistlere otomobille yapılan saldırıda 4 turist hayatını kaybetmiş, 3 turist yaralanmıştı.