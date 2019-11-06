Tacikistan'da sınır karakoluna saldırı düzenlendi: 17 ölü

06.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:18

Tacikistan-Özbekistan sınırında yer alan sınır karakoluna maske giymiş silahlı 20 kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu çıkan çatışmada 15 saldırgan ve 2 sınır karakolu personeli hayatını kaybetti.

Tacikistan yerel medyasında yer alan haberlere göre, maske giymiş silahlı 20 kişi Başkent Duşanbe'nin 60 kilometre güneybatısında Rudaki bölgesindeki İşkobod Sınır Karakolu'na saldırıda bulundu. Yerel saat ile 03.00 civarı düzenlenen saldırı sonucu çıkan çatışmada, 1 güvenlik gücü personeli ve 1 de İçişleri Bakanlığı personeli hayatını kaybetti. Silahlı saldırganlardan ise 15 kişinin etkisiz hale getirildiği ve geri kalan 5 kişinin de yakalandığı belirtildi.

Ayrıca, saldırganların kullandığı araçlar ve silahlara da el koyulduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA