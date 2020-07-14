Tacikistan'da sınır karakoluna saldıran teröristlere 2 ila 27 yıl hapis cezası Tacikistan'da Kasım 2019'da terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği sınır karakoluna saldırının sorumluları 2 ila 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tacikistan'da Kasım 2019'da terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği sınır karakoluna saldırının sorumluları 2 ila 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Duşanbe Askeri Savcısı İkram Zairzade, basına yaptığı açıklamada, İşobod sınır karakoluna silahlı saldırı düzenleyen Tacik vatandaşı 7 kişinin Yüksek Mahkeme tarafından 2 ila 27 yıl hapse mahkum edildiğini bildirdi.

Tacikistan'ın Özbekistan ile sınır bölgesindeki İşkobod karakoluna 20 kişilik maskeli silahlı grup saldırmış, çıkan çatışmada saldırganlardan 15'i etkisiz hale getirilirken 5'i yakalanmıştı. Saldırganlara yardım ve yataklık ettiği belirlenen 2 kişi de gözaltına alınmıştı. 2 Tacik askerinin hayatını kaybettiği saldırının sorumluluğunu DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak: AA