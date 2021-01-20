Tacikistan'da Rus üssünde görevli personele Sputnik V aşısı uygulanmaya başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tacikistan'da Rus üssünde görevli personele Sputnik V aşısı uygulanmaya başlandı

20.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:22
Tacikistan'da Rus üssünde görevli personele Sputnik V aşısı uygulanmaya başlandı

Rusya'nın yurt dışındaki en büyük üssünün bulunduğu Tacikistan'da 201. Üste görevli personele yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Rus üretimi Sputnik V aşısı yapılıyor.

Rusya'nın yurt dışındaki en büyük üssünün bulunduğu Tacikistan'da 201. Üste görevli personele yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Rus üretimi Sputnik V aşısı yapılıyor.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye dün uçakla ulaştırılan 1100 dozdan oluşan Rus aşısının ilk bölümü, askeri üsse bağlı hastanede çalışan sağlık görevlileri, üssün komuta personeli ve askerlere yapıldı.

Aşının gönüllülere yapılan ilk dozu öncesi uygulama hakkında bilgi verildi.

İki ülke arasındaki anlaşma uyarınca 2042'ye kadar Tacikistan'da faaliyet gösterecek askeri üste 7 binden fazla Rus askeri görev yapıyor.

Tacikistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ilk vakanın Nisan 2020'de görüldüğü ülkede en son 10 Ocak'ta 3 vaka saptandı. Virüs saptananların iyileşerek taburcu edilmesiyle hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören kalmadı.

Salgının başından beri 13 bin 308 kişide virüsün tespit edildiği Tacikistan'da, 13 bin 218 kişi iyileşti, 90 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Selçuk Özdağ Vladimir Putin Nikol Paşinyan Ahmet Davutoğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Mesut Özil Cüneyt Çakır Stjepan Tomas Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Ankara Joe Biden Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tacikistan'da Rus üssünde görevli personele Sputnik V aşısı uygulanmaya başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 19:33:16. #1.14#
title