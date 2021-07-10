Tacikistan'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 5 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tacikistan'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 5 kişi öldü

Tacikistan'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 5 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Tacikistan'ın doğusunda meydana gelen depremde 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tacikistan'ın doğusunda meydana gelen depremde 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tacikistan Acil Durumlar Komitesi'nden yapılan açıklamada, bugün sabah yerel saatle 07.14'te, başkent Duşanbe'nin 165 kilometre kuzedoğusundaki Tacikabad ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, aralarında çocukların da olduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, deprem sırasında 20'ye yakın evin hasar gördüğü, kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın talimatıyla Başbakan Kahir Rasulzade'nin başkanlığında deprem sonuçlarının bertaraf edilmesine yönelik özel komisyon kurulduğu ifade edildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Salih Uçan Mesut Özil Metin Oktay Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tacikistan'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 5 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 14:41:12. #1.14#

title