Tacikistan'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 529'a çıktı
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Tacikistan'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 529'a çıktı

Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 76 artarak 4 bin 529'a ulaştı.

Tacikistan'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 529'a çıktı
07.06.2020 19:09 | Son Güncelleme: 07.06.2020 19:09

Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 76 artarak 4 bin 529'a ulaştı.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 76 artarak 4 bin 529'a, iyileşenlerin sayısı ise 90 artarak 2 bin 673'e çıktı.

Virüs tespit edilen 1808 kişinin tedavisi sürerken, 1200 kişi de gözetim altında tutuluyor.

İlk vakanın 29 Nisan'da açıklandığı Tacikistan'da, şimdiye kadar virüs kaynaklı 48 ölüm yaşandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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