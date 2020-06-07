Tacikistan'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 529'a çıktı Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 76 artarak 4 bin 529'a ulaştı.

Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 76 artarak 4 bin 529'a ulaştı.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 76 artarak 4 bin 529'a, iyileşenlerin sayısı ise 90 artarak 2 bin 673'e çıktı.

Virüs tespit edilen 1808 kişinin tedavisi sürerken, 1200 kişi de gözetim altında tutuluyor.

İlk vakanın 29 Nisan'da açıklandığı Tacikistan'da, şimdiye kadar virüs kaynaklı 48 ölüm yaşandı.

Kaynak: AA