Tacikistan'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 453'e yükseldi Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 bin 453'e çıktı.

Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 bin 453'e çıktı.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 83 artarak 4 bin 453'e, iyileşenlerin sayısı da 92 artarak 2 bin 583'e yükseldi.

Salgın tespit edilen 1822 kişinin tedavisi sürerken, 1200 kişi de gözetim altında tutuluyor.

İlk Kovid-19'un 29 Nisan'da açıklandığı Tacikistan'da, şimdiye kadar virüs kaynaklı 48 ölüm yaşandı.

Maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirildi

Başbakan Kahir Rasulzade başkanlığında toplanan Koronavirüsle Mücadele Merkezince alınan kararla, salgınla mücadele tedbirlerinin sıkılaştırılması kapsamında vatandaşlara sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu getirildi.

Uygulamaya riayet etmeyenlerin para cezasına çarptırılması öngörülen kararda, işletmelerin de sıhhi kurallara riayet ederek faaliyet yapmaları istendi.

Ayrıca salgınla mücadele kapsamında geçen ay faaliyeti askıya alınan alışveriş merkezleri, pazar yerleri, market, otel, lokanta, kuaför ve diğer hizmet sektöründeki işletmelerin 15 Haziran'dan itibaren yeniden açılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA