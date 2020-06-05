Tacikistan'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 370'e çıktı Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 81 artarak 4 bin 370'e yükseldi.

Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 81 artarak 4 bin 370'e yükseldi.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 81 artarak 4 bin 370'e, iyileşenlerin sayısı 90 artarak 2 bin 491'e çıktı.

Bugüne kadar 48 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede 1831 hastanın tedavisi sürüyor.

Son günlerde vaka sayısının azalmasıyla halkın maske takmayı bıraktığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlemleniyor.

Başbakan Kahir Rasulzade, bu durum üzerine maske kullanmayan ve kurallara uymayanlara ceza kesilmesini öngören bir uygulama başlatabileceklerini bildirdi.

İlk Kovid-19 vakasının 29 Nisan'da açıklandığı Tacikistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm 2 Mayıs'ta yaşanmıştı.

Kaynak: AA