Tacikistan'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan camiler 1 Şubat'tan itibaren yeniden ibadete açılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tacikistan'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan camiler 1 Şubat'tan itibaren yeniden ibadete açılacak

21.01.2021 09:59 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:02
Tacikistan'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan camiler 1 Şubat'tan itibaren yeniden ibadete açılacak

Tacikistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ibadete kapatılan camilerde yaklaşık 9 aylık aradan sonra 1 Şubat'tan itibaren yeniden toplu namaz kılınabilecek.

Tacikistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ibadete kapatılan camilerde yaklaşık 9 aylık aradan sonra 1 Şubat'tan itibaren yeniden toplu namaz kılınabilecek.

Tacikistan Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararına göre, ülkedeki Kovid-19 salgınıyla ilgili durumun kademeli olarak normalleşmesi dikkate alınarak salgın nedeniyle 18 Nisan 2020'de geçici olarak ibadete kapatılan camiler, 1 Şubat'tan itibaren sıhhi kurallara uygun olarak yeniden açılacak.

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için hijyen kurallarına ve maske takma zorunluluğuna riayet edilmeyen camiler ise yeniden kapatılacak.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ilk vakanın Nisan 2020'de görüldüğü ülkede en son 10 Ocak'ta, 3 Kovid-19 vakası tespit edilmişti. Virüs saptananların iyileşerek taburcu edilmesiyle hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören kalmadı.

Salgının başından beri virüsün 13 bin 308 kişide tespit edildiği Tacikistan'da, 13 bin 218 kişi iyileşti, 90 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Sezen Aksu Ozan Doğulu Demet Şener
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tacikistan'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan camiler 1 Şubat'tan itibaren yeniden ibadete açılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 10:08:10. #1.15#
title