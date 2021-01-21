Tacikistan'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan camiler 1 Şubat'tan itibaren yeniden ibadete açılacak

Tacikistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ibadete kapatılan camilerde yaklaşık 9 aylık aradan sonra 1 Şubat'tan itibaren yeniden toplu namaz kılınabilecek.

Tacikistan Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararına göre, ülkedeki Kovid-19 salgınıyla ilgili durumun kademeli olarak normalleşmesi dikkate alınarak salgın nedeniyle 18 Nisan 2020'de geçici olarak ibadete kapatılan camiler, 1 Şubat'tan itibaren sıhhi kurallara uygun olarak yeniden açılacak.

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için hijyen kurallarına ve maske takma zorunluluğuna riayet edilmeyen camiler ise yeniden kapatılacak.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ilk vakanın Nisan 2020'de görüldüğü ülkede en son 10 Ocak'ta, 3 Kovid-19 vakası tespit edilmişti. Virüs saptananların iyileşerek taburcu edilmesiyle hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören kalmadı.

Salgının başından beri virüsün 13 bin 308 kişide tespit edildiği Tacikistan'da, 13 bin 218 kişi iyileşti, 90 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov