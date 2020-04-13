Tacikistan'da karantina hastanesi çalışanı öldü, yetkililer Kovid-19 iddiasını reddetti Çin'in sınır komşusu olan ve henüz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası açıklanmayan Tacikistan'da, yurt dışından dönenlerin karantinada tutulduğu hastanenin bir çalışanı hayatını kaybetti.

Çin'in sınır komşusu olan ve henüz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası açıklanmayan Tacikistan'da, yurt dışından dönenlerin karantinada tutulduğu hastanenin bir çalışanı hayatını kaybetti.

Tacik basınında yer alan habere göre, ülkenin Bohtar şehrinde yurt dışından dönenlerin karantinada tutulduğu hastanenin 58 yaşındaki kadın çalışanı hayatını kaybetti.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, hastane çalışanının ölüm nedenini "tüberküloz ve kardiyovasküler problemler" olarak açıkladı.

Bakanlık halka ülkede koronavirüs vakaları olduğu yönündeki iddialara inanmamaları ve sadece resmi açıklamaları dikkate almaları çağrısında bulundu.

Ülkede yurt dışından dönen 7 bin 560 kişi karantinaya alınmıştı.

Daha önce ülkenin kuzeyinde zatürreden öldüğü belirtilen hastayla temasta olmasından dolayı aynı hastanede karantinada tutulan bir kişi daha yaşamını yitirmişti. Tacik makamları Kovid-19 iddiasını yalanlamış ve ölüm nedenini kalp yetmezliği ve yüksek tansiyon olarak açıklamıştı.

Kaynak: AA