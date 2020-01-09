Tacikistan'da genel seçimler 1 Mart'ta yapılacak

09.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:40

Tacikistan'da, parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi ile yerel belediye meclisleri üyelerinin belirleneceği genel seçimlerin 1 Mart'ta düzenleneceği bildirildi.

Tacikistan Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, Milli Meclis ve Temsilciler Meclisinden oluşan Tacikistan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 63 sandalye için 1 Mart'ta yapılacak seçimlerde siyasi partilerin yanı sıra bağımsız adaylar da yarışabilecek.

Temsilciler Meclisindeki 63 milletvekilinin 22'si partilerin genel seçimlerde alacağı oy oranına göre, geri kalanı da ülke genelindeki 41 seçim bölgesinden seçilecek. Yasalara göre, 25 yaşını dolduran vatandaşlar Temsilciler Meclisi üyeliğine aday olabilecek. Genel seçimlerle ilgili 1 Ocak'ta başlayan aday gösterme süreci 15 Ocak'ta sona erecek.

Seçimlerin geçerli sayılması için seçmen katılım oranının en az yüzde 50 olması gerekirken, adaylardan hiçbirinin yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda genel seçimlerde en fazla oy alan iki aday arasında iki hafta içerisinde ikinci tur oylama yapılacak.

Ülkede 5 milyon civarında kayıtlı seçmen, 41 seçim bölgesinde kurulacak 3 bin 200'den fazla sandıkta oy kullanabilecek.

Kaynak: AA