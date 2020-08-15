Tacikistan'da cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak ilk aday belli oldu
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Tacikistan'da cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak ilk aday belli oldu

Tacikistan'da 11 Ekim'deki cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak adaylardan ilki belli oldu.

Tacikistan'da cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak ilk aday belli oldu
15.08.2020 18:15 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:18

Tacikistan'da 11 Ekim'deki cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak adaylardan ilki belli oldu. Ülkede en büyük ikinci parti durumundaki Çiftçiler Partisi, lideri Rustam Latifzade'yi aday gösterdi.

Tacikistan Çiftçiler Partisi kurultayında Latifzade, delegeler tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi.

Latifzade, yaptığı konuşmada, seçim programının esas noktalarının, devletin ve ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak, ülkesinin gıda bağımsızlığını temin etmek, göçmen işçi ve istihdam sorunlarını çözmek, ekonomik kalkınmayı sağlamak olduğunu belirtti.

Halk Demokrat Partisi, Çiftçi Partisi, Ekonomik Reform Partisi, Demokrat Parti, Sosyal Demokrat Parti, Sosyalist Parti ve Komünist Parti olmak üzere 7 partinin bulunduğu ülkede, ay sonuna kadar cumhurbaşkanı adaylarının belirlenmesi bekleniyor.

Parlamentoda 7 sandalyeye sahip, 55 bin üyeli Tacikistan Çiftçiler Partisi, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın lideri olduğu, 500 bin üyeli Tacikistan Halk Demokrat Partisinden sonra ülkedeki en büyük parti konumunda bulunuyor.

Çiftçiler Partisi, 2013'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde Rahman'ı desteklemişti.

Yasa gereği, sadece siyasi partiler, il ve büyükşehir belediye meclisleri ile Tacikistan Sendikalar Federasyonu ve Tacikistan Gençler Birliğinin cumhurbaşkanı adayı gösterebildiği Tacikistan'da, 11 Ekim'deki seçim için yükseköğrenimini tamamlamış, Tacikçe bilen, 30 yaşını doldurmuş ve son 10 yılda ülkede sürekli ikamet edenler aday olabiliyor.

Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle seçildiği ülkede, son olarak 6 Kasım 2013'te yapılan ve 6 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimini, yüzde 83,92 oyla dördüncü kez İmamali Rahman kazanmıştı.

Kaynak: AA

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