Tacikistan'da cumhurbaşkanı seçimi 11 Ekim'de yapılacak Tacikistan'da cumhurbaşkanı seçimi 11 Ekim'de yapılacak.

Tacikistan'da cumhurbaşkanı seçimi 11 Ekim'de yapılacak.

İki kuruldan oluşan Tacikistan Parlamentosunun ortak genel kurul toplantısında cumhurbaşkanı seçimlerinin 11 Ekim'de yapılması kararlaştırıldı.

Tacikistan Parlamentosunun üst kurulu olan Milli Meclis Başkanı Rustam İmamali'nin başkanlığında gerçekleştirilen ve Temsilciler Meclisinin 51 üyesi ile Milli Meclisin 29 üyesinin katıldığı toplantıda senatör ve milletvekilleri cumhurbaşkanı seçiminin 11 Ekim'de yapılmasını karara bağladı.

Ülke anayasasına göre, cumhurbaşkanı aday gösterme süresi seçimlere iki ay kala başlıyor. Buna göre, yüksek öğrenimi tamamlamış, Tacikçe bilen ve en az 10 yıl ülkede sürekli ikamet eden 30 yaş üstü Tacik vatandaşı cumhurbaşkanı adayı olabilecek.

Seçim yasasına göre cumhurbaşkanı adayları sadece siyasi partiler, il ve büyükşehir belediye meclisleri ile Tacikistan Sendikalar Federasyonu ve Tacikistan Gençler Birliği tarafından gösterilebilecek. Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için toplam seçmen sayısının en az yüzde 5'inin imzasının toplanması gerekecek.

Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle seçildiği Tacikistan'da, son cumhurbaşkanı seçimi 6 Kasım 2013'te yapılmıştı.

Kaynak: AA