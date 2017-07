Tacikistan'da Casa-1000 Projesi Toplantısı Yapıldı

Tacikistan'da bir araya gelen, CASA-1000 Projesi'nin taraf ülkelerinin devlet ve hükümet yetkilileri, süreci değerlendirerek görüş alışverişinde bulundu.



Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın ev sahipliğindeki toplantıya, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Kırgızistan Başbakanı Sooronbay Ceenbekov ve Dünya Bankası yetkilisi Ranjit Lameck ile diğer yetkililer katıldı.



Duşanbe yakınlarındaki "Pugus" Hükümet Rezidansı'ndaki programın açılışında konuşan Rahman, Orta Asya elektriğinin Güney Asya ülkelerine sevkiyatını öngören CASA-1000 Projesi'nin, bölgedeki en büyük projelerden olduğunu belirtti.



Rahman, projenin bir an önce hayata geçirilmesinin, taraf olan ülkelerinin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacağını ve bu ülkeleri güçlü bir enerji köprüsü ile birbirlerine bağlayacağını vurguladı.



CASA-1000 Projesi'nin bölgesel enerji piyasasının kilit unsurlarından olduğunu, elektrik enerjisi üretici ve tüketici ülkeleri buluşturduğunu kaydeden Rahman, toplantının amacının, süreçle ilgili değerlendirme yapmak ve görüş alışverişinde bulunmak olduğunu söyledi.



Rahman, değişen dış ve bölgesel koşullar, zorluklar ve çağdaş tehditlerin, projenin bir an önce tamamlanmasını gerektirdiğini vurguladı.



Rahman, projenin uygulanmasındaki gecikmenin katılımcı ülkelerin her sene 500 milyon dolar kaybetmesine neden olduğunu bildirdi.



Toplantının sonunda katılımcılar ortak bildiriye imza attı.



5 milyar kilovatsaat elektrik sevkiyatı öngörülüyor



Projenin temelleri Tursunzade kentinde, Mayıs 2016'da atılmıştı.



Toplam yatırım tutarı 1 milyar dolar olan CASA-1000 Projesi'nin hayata geçirilmesiyle mayıs-eylül aylarında Kırgızistan ve Tacikistan'da üretilen 5 milyar kilovatsaat elektriğin Afganistan ve Pakistan'a sevkiyatı öngörülüyor.



Projenin gerçekleştirilmesi için Tacikistan'da 320, Kırgızistan'da 209, Afganistan'da 354, Pakistan'da ise 209 milyon dolarlık yatırım yapılması gerekiyor. 2020'ye kadar inşaatı tamamlanacak proje kapsamında bin 342 kilometrelik yüksek gerilimli elektrik hattının yanı sıra bu ülkelerde elektrik trafo santralleri de inşa edilecek.