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Tacikistan'da bir kişinin polis tarafından öldürülmesi protesto ediliyor

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel
Tacikistan'da bir kişinin polis tarafından öldürülmesi protesto ediliyor

Tacikistan'ın Dağlık Badahşan Özerk Vilayeti'nde bir kişinin polis tarafından vurularak öldürülmesiyle dün başlayan protestolar devam ediyor.

Tacikistan'ın Dağlık Badahşan Özerk Vilayeti'nde bir kişinin polis tarafından vurularak öldürülmesiyle dün başlayan protestolar devam ediyor.

Yerel basında yer alan haberler e göre, Tacikistan'ın Afganistan sınırındaki Dağlık Badahşan Özerk Vilayeti'nin merkezi olan Horug şehrinde bir kişinin güvenlik güçlerince vurularak öldürülmesi halkın tepkisine neden oldu.

Şehir meydanında toplanan çok sayıda kişi, gözaltına alınırken emniyet görevlilerine direnen Gulbiddin Ziyobekov'un (30) perşembe akşamı silahla öldürülmesinde sorumlukları bulunanların cezalandırılmasını talep etti.

Öte yandan, yerel basında çıkan haberler de, binden fazla protestocu ile emniyet güçleri arasında dün akşam çıkan arbedede 5 polisin yaralandığı, polisin ateş açmasıyla bir protestocunun öldüğü belirtildi.

Protestocular, bugün de şehir meydanında eylemlerini sürdürüyor.

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AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri

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