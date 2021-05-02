Tacikistan'da akaryakıt istasyonunda patlama: 11 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tacikistan'da akaryakıt istasyonunda patlama: 11 yaralı

Tacikistan'da akaryakıt istasyonunda patlama: 11 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada en az 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada en az 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'nin Sino bölgesinde dün bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından alev ve dumanların yükseldiği görüldü. Patlama sırasında çevrede bulunanlar panikle etrafa kaçıştı. Olay yerine itfaiye ve ambulanslar sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada patlama sonucu çıkan yangında en az 11 kişinin yaralandığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında akaryakıt istasyonunda güvenlik kurallarına uyulmaması nedeniyle patlamanın meydana geldiği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DUŞANBE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Taşlı sopalı su kavgası iki ülke ordusunu karşı karşıya getirdi! 4 günde 49 kişi öldü, 250'den fazla yaralı var
Taşlı sopalı su kavgası iki ülke ordusunu karşı karşıya getirdi! 4 günde 49 kişi öldü, 250'den fazla yaralı var
Filyasyon ekibinin bulunduğu araç alev aldı, 4 kişi ölümden döndü
Filyasyon ekibinin bulunduğu araç alev aldı, 4 kişi ölümden döndü
Karadeniz Sahil Yolu'nda ana isale hattı patladı; havalimanı demir korkuluğu devirildi, asfalt çöktü
Karadeniz Sahil Yolu'nda ana isale hattı patladı; havalimanı demir korkuluğu devirildi, asfalt çöktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Özkoç Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Feyza Aktan Şeyma Subaşı Nesrin Cavadzade
Spor Diego Gökhan Gönül Abdullah Avcı Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tacikistan'da akaryakıt istasyonunda patlama: 11 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 15:06:18. #1.16#

title