Tacikistan'da, Afgan sınırını güçlendirmek için 20 bin yedek asker görevlendirilecek
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Tacikistan'da, Afgan sınırını güçlendirmek için 20 bin yedek asker görevlendirilecek

Tacikistan'da, Afgan sınırını güçlendirmek için 20 bin yedek asker görevlendirilecek
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Tacik-Afgan sınırını güçlendirmek için 20 bin yedek askerin seferber edilmesi talimatını verdi.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Tacik-Afgan sınırını güçlendirmek için 20 bin yedek askerin seferber edilmesi talimatını verdi.

Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Rahman başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı düzenlendi.

Afganistan ve Tacik-Afgan sınırındaki durumun ele alındığı toplantıda, sınır bölgelerinde güvenliğin sağlanması ve sınır korumanın güçlendirilmesine yönelik alınacak önlemler ele alındı.

Devlet sınırlarını korumak için sınır koruma kapasitesinin güçlendirilmesi ve gerekli bölgelere ek birliklerin gönderilmesi talimatı verilen toplantıda, sınır ötesi suç ve sınır ihlallerinin önlenmesi meseleleri de değerlendirildi.

Toplantıda Rahman, Savunma Bakanlığına Tacik-Afgan sınırını güçlendirmek için 20 bin yedek askerin görevlendirilmesi talimatını verdi.

Son dönemde Taliban'ın Tacikistan sınırı yakınındaki Afganistan'ın bazı bölgelerini ele geçirmesi üzerine iki ülke sınırındaki durum gerginleşirken, Taliban saldırılarından kaçan 1500'e yakın Afgan askeri de Tacikistan topraklarına sığınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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